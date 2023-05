Video: el aterrador momento en que un tiburón sale de agua y ataca a un kayak

"Escucho un silbido, miro hacia arriba y vi una cosa marrón ancha en el costado del kayak. Al principio pensé que era una tortuga. Sucedió tan rápido. No me di cuenta y saqué el pie izquierdo del agua para protegerme del impacto y, de hecho, empujé la cabeza del tiburón con él. Si me pidieras que hiciera eso de nuevo, incluso sin el tiburón, no creo que tuviera esa flexibilidad. De hecho, solo pensé que el tiburón había embestido el kayak cuando vi el video en casa", reveló.