Premios Gardel: quienes fueron los mejores y peores vestidos de la ceremonia

Dante Spinetta, uno de los mayores nominados de la noche, se mostró muy emocionado con su último álbum, Mesa Dulce: “Es un mimo de la industria el reconocimiento a tanto trabajo no solo mío sino de toda la gente que me acompaña. Pero el verdadero premio es que la gente me escuche en su casa y me venga a ver en vivo. Ese es el premio más grande”, maniestó el hijo de Luis Alberto Spinetta.