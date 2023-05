¿Quiénes denunciaron a Juan Darthes antes de Thelma Fardín?

La actriz aseguró que el episodio de acoso se dio mientras ella le contaba una anécdota de adolescente, “momento en que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá como me ponés’”.