Sánchez: "Estamos más seguros que nunca de que vamos a ganar el Gobierno"

"Estamos más seguros que nunca de que vamos a ganar el Gobierno. Necesitamos estar preparados para todo el proceso que se viene y el día de las elecciones, hacer una muy buena fiscalización. Tenemos que cuidar los votos. Ellos se van a querer quedar en el poder a como dé lugar. No tenemos que bajar los brazos, no nos tenemos que dormir. No es fácil pero en cualquier momento vamos a tener una fecha de elección y tenemos que seguir con la misma intensidad que teníamos", arengó Sánchez.