"En Tucumán no hay elefantes, pero sí una realidad que duele", dijo Sánchez

“Necesitamos un gobierno que se ocupe en serio de atender a los chicos que no cubren sus comidas diarias, a las familias que viven en una pobreza extrema. Aquí la inflación no es una cifra para la estadística. Es un dato de la realidad de miles de personas que no tienen para vivir con dignidad. Hasta aquí llegan los que les prometen plata para comprar su voluntad, pero ellos ya saben que son los que luego les dan cuatro años de abandono. Ya no va más”, remarcó.