Lucas Benvenuto le envió su apoyo a Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés

Luego de la presentación de Amnistía, tomó la palabra Carla Junqueira, una de las abogadas de Thelma: “No hay la palabra inocencia, con la reforma del Código Penal de 2009, dejó de pedir el acceso carnal, hoy en día cualquier acto sexual con acceso carnal o no sin el consentimiento de la víctima caracteriza la violación. En el análisis de la primera prueba, el juez entendió que el hecho había sido sin consentimiento de la víctima que tenía 16 años en ese entonces y también entendió que no estaría demostrado el acceso carnal. Y como el juez debía juzgar por un tecnicismo anterior de la Ley, lo consideró absuelto pero no inocente. No hay sensación de derrota, porque esta decisión que es conservadora no está en línea con jurisprudencia. Vamos a apelar. En resumen esta es una etapa de un proceso que sigue y no está ni de lejos terminado”.