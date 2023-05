Constitucionalistas analizan el fallo de la Corte

Mirra consideró que desde su perspectiva no fue “adecuado” que esta resolución se haya adoptado en una fecha tan posterior a la presencia de la demanda. “Si la Corte decidió eso, hubiera sido preferible que lo haga ni bien recibe la demanda, porque así no hubieran ocurrido ciertos actos, gastos y demás actos de la campaña”. “A veces es difícil juzgar eso, porque la Corte maneja miles y miles de causas y dicta muchísimos fallos al año, entonces no sabemos cómo estaba el trabajo de la Corte como para poder dedicarle el tiempo necesario a esta causa. En el sistema constitucional nuestro, adoptado desde Estados Unidos, hay un juego de pesos y contrapesos de los poderes. Aquí los poderes no están totalmente estancos, son poderes que tienen interrelaciones y una de las relaciones que tienen los poderes es controlarse mutuamente. Entonces, no está fuera del fuego del sistema elegido por la Constitución que un poder puede efectuar controles sobre otro”, agregó.