Elecciones 2023: “Se busca apretar a la Corte”, señala Enrique Romero

Añadió que la renuncia “busca apretar a la Corte para que declare la cuestión abstracta y apresurar la elección provincial para que no se junten con la nacional, sumada a la crisis económica con una inflación del 120% en alimentos, supera inclusive a la de Venezuela y que va rumbo a la estanflación”. Sugiere que la Corte no puede declarar la causa como abstracta, porque la renuncia de Manzur no extingue el objeto del litigio, ni tomando como antecedente la sentencia que resolvió el caso de Santiago del Estero, “en la que Zamora renuncio, pidiendo la declaración de cuestión abstracta, atacando a la CSJN de antidemocrática, todo igual que Manzur”.