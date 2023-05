Campaña de detección de dermatitis atópica

Hasta este domingo aquellas personas con signos y síntomas de dermatitis atópica podrán acceder a un turno gratuito con un especialista ingresando en www.pedirturno.com.ar o llamando al 08002223776, de 9 a 14. La atención se realizará desde el 15 al 19 de este mes. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel, caracterizada por brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor, enrojecimiento, costras e infecciones. Las lesiones pueden ubicarse en la cara, el cuero cabelludo, las orejas, el dorso de las manos y las zonas de flexión de las extremidades. “Tiene un alto impacto en la calidad de vida ya que atraviesa todos los ámbitos de la persona que la presenta. Afecta aproximadamente del 15% al 25% de niños y adolescentes y del 1 al 3% de los adultos”, explicó la dermatóloga Débora Kaplan, presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis. “En los primeros años puede aparecer solo como dermatitis, pero luego puede coexistir o preceder a otras manifestaciones alérgicas como la alimentaria, la rinitis o el asma. Estas enfermedades asociadas no deben descuidarse porque si, por ejemplo, no tratamos el asma, la función pulmonar se verá afectada, si no tratamos la rinitis alérgica o la alergia alimentaria toda la calidad de vida del paciente se verá impactada”, afirmó el especialista Maximiliano Gómez.