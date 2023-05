Masterchef 2023: conocé la historia jamás contada de Antonio López

En una entrevista con Georgina Barbarossa, Antonio contó cómo decidió anotarse al reality: “Yo estaba estudiando enfermería, me encanta la profesión. Pero, cuando se abrió la convocatoria, dije: ‘Quiero esto, me gustaría dedicarme a esto’. Siento que cocinar es algo que me apasiona, y me encantaría trabajar de algo que me apasiona, me encantaría estar relacionado con esto”.