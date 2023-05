Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

El crimen hace estragos en Estados Unidos y las cárceles están llenas. El Gobierno decide que una noche al año, durante 12 horas, cualquier actividad criminal, incluso el asesinato, será legal. No se puede llamar a la Policía, los hospitales no admiten pacientes, los ciudadanos deben arreglárselas solos porque cometer un delito no está castigado. Durante esa noche plagada de peligros, cinco personas que se han quedado fuera de sus casas deciden juntarse para poder enfrentarse mejor a los criminales.