¿Qué hay en un nombre?

Lo que no se nombra no existe parece haber sido la lógica que reguló los campos de concentración. Tal vez por esto los prisioneros no eran llamados por sus nombres sino por sus números. Tirando del hilo sería algo así como: No se nombra, ergo, no existe, ergo no se puede aniquilar lo que no es. Siniestro y mortífero apotegma, por cierto, que tantos millones de asesinatos causó.