El DT del PSG dijo que la medida de suspender a Messi no fue suya

"La directiva me informó a principios de semana de la decisión de suspender a Messi. Cuando me informaron, tuve la responsabilidad de no hacer comentarios al respecto", comentó Galtier en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Troyes. "Soy empleado del club y esa es mi función (...) La decisión no tiene nada que ver conmigo. Se me informó de la decisión", agregó.