Con una canción de Bad Bunny, "Santi" Maratea se burló de la colecta para Independiente y el porcentaje que le toca

La chicana de "Santi" Maratea en relación a la colecta con una canción de Bad Bunny

Amante de Bud Bunny, Maratea eligió una de sus canciones para bromear con algunos versos. Pero el chiste no fue bien recibido por la totalidad del público, como era de esperarse. “Esa canción que acabo de cantar me re encanta, me re identifica todo lo que dice, menos la primera parte”, empezó declarando el influencer con la risa dibujada en la cara.