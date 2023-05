Maratea contó que se quedará con el 5% de la colecta para independiente y Brancatelli lo criticó

En su cuenta de Twitter, el periodista cargó duramente contra el influencer. “Que escándalo lo de Manotea”, comenzó Brancatelli, con una referencia al juego de palabras que se suele hacer con el apellido de Santiago. Luego, predijo que el desenlace de la colecta no será bueno, aunque no especificó para quién: “Esto termina mal”. Hasta el momento, Maratea no respondió a esta crítica en ninguna de sus redes.