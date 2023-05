La "China" Suárez explotó de la furia contra Guillermo Coppola: qué dijo el ex manager de Maradona

La China también aclaró en otra publicación a qué se refería: “Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años”. Y agregó: “No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’. ¿Así se entiende?”, concluyó.