Rodríguez Larreta: "Si me eligen Presidente termino con la intermediación de los planes sociales"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, propuso avanzar con una reforma laboral. Resaltó que hay una necesidad de “modernizar el sistema” de empleo en la Argentina. "Los planes así como están no funcionan; si me eligen Presidente el día uno termino con la intermediación", prometió. Además, en un clima de rumores sobre la postulación de María Eugenia Vidal, no descartó que se sumen nuevos competidores.