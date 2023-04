Mariana Enriquez: "es un momento de extraordinaria producción de las escritoras"

No explicar, no involucrarse en una discusión sin sentido, fue lo que la hizo abandonar Twitter, en solidaridad con la escritora colombiana Carolina Sanín, a la que la editorial Almadía canceló su contrato por cuestionar la política de identidad de género. “Defendí la libertad de expresión de Sanín, a quien no conozco personalmente. No soy transodiante, ni transfóbica y no podía explicar a cada persona que me acusaba y que no quería escuchar mi explicación”.