El dólar "blue" cerró una semana histórica en $ 469

A lo largo del cuarto mes del año, el BCRA pudo comprar en forma neta unos U$S 33 millones, producto del programa que incentiva a las agroexportaciones, que aportó unos U$S 1.612 millones. Este viernes, por su parte, se registraron operaciones por U$S 79,8 millones, y pagos por importación de energía del orden de los U$S 40 millones.