"La dolarización es mucho peor que la convertibilidad" y otras 12 frases de Cristina Kirchner

TRECE.- A MIlei: “¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¡Caraduras!”, bramó Cristina contra los libertarios. “Miren, no, no, no, Presidenta no. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta e intentada asesinar es una sola. ¡Una sola! y no quiero ser autoreferencial”, sostuvo Cristina Kirchner, antes de iniciar uno de los momentos más enardecidos de su discurso, nuevamente, dedicados a los libertarios de Javier Milei.