Boca: Almirón no se guarda nada para recibir a Racing

Boca necesita comenzar a suma de a tres para convertirse en protagonista del torneo de la Liga Profesional. Jorge Almirón es consciente de que su equipo no puede seguir dejando puntos en el camino y por eso no se guardará nada para el choque de mañana contra la “academia”.

El entrenador apostará por lo mejor que tiene disponible para el cotejo que se jugará desde las 21.30 en La Bombonera, por la fecha 14. Incluso, todo parece indicar que jugarán Alan Varela y Guillermo “Pol” Fernández (foto), quienes están al límite de la suspensión y si son amonestados se quedarán afuera del superclásico del domingo 7 de mayo.

Por lo que se observó durante el entrenamiento realizado en Ezeiza será la primera vez que Almirón repetirá la misma formación. En la práctica, el DT paró a los mismos protagonistas que vienen de empatar en Rosario contra Central, aunque esta vez no estuvo presente Sebastián Villa. El colombiano no participó debido a que debió presentarse en la audiencia por el juicio que le sigue su ex pareja Daniela Cortés. El lugar de Villa fue ocupado por Cristian Medina, aunque para el choque contra la “academia” está asegurada la presencia del atacante colombiano.

En tanto, además del partido entre Atlético y River, la fecha 14 tendrá otros dos encuentros esta tarde. Desde las 19, Newell’s Old Boys recibirá a Argentinos Juniors, mientras que en un duelo de equipos “necesitados”, Arsenal visitará a Huracán en Parque de los Patricios.