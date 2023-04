Melconian: "La dolarización es como que te inviten a comer fideos con tuco y que no haya fideos"

"La dolarización es como que te inviten a comer fideos con tuco y que no haya fideos, que serían los dólares. Tenés tres cacerolas de tuco, que son los pasivos del Banco Central, y no hay fideos. No se puede dolarizar, ni siquiera es ideológico", comentó uno de los hombres más escuchados en la city porteña en una charla con "El Método Rebord".