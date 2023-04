Quiénes son los famosos argentinos que militan veganismo y vegetarianismo

"Desde que no consumo carne me siento con mucha más energía y me mejoró mucho la piel", contó la modelo. Su nuevo estilo de vida inició "por amor total a los animales", según declaró. "Fue un día que vi a una oveja que balaba desesperada y pregunté qué le pasaba y era que estaba buscando a su corderito que lo habían carneado ese día. Desde ahí dije 'nunca más como un pedazo de carne'".