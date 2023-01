Los pros y los contras de ser vegano: una guía para principiantes de esta tendencia

Beneficios

La dieta vegetariana excluye principalmente la carne animal, pero la dieta vegana es más restrictiva, ya que excluye no solo la carne animal sino también todos los productos animales, incluida la leche, los huevos y la miel. A pesar de estas omisiones, hay una serie de beneficios potenciales para un plan vegano, según una revisión reciente en el American Journal of Clinical Nutrition. Por ejemplo, se afirma que las dietas veganas generalmente tienen un contenido más alto de fibra alimentaria, de magnesio, ácido fólico, vitamina C y E, hierro y fitoquímicos. En comparación con los omnívoros, los veganos consumen más fruta, legumbres y verduras. En comparación con los vegetarianos, los veganos son más delgados y tienen colesterol LDL y colesterol total más bajos, así como presión arterial moderadamente más baja.