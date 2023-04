Camilú se posiciona en el universo de las cantautoras

Es uno de los torbellinos musicales más importantes del momento en el universo del público joven, y hoy estrenará temas en Tucumán, en su debut artístico en la provincia.

Precedida por su irrupción imparable en las redes sociales, Camilú estará desde las 17 en Al Sol (avenida Perón 1.790, Yerba Buena). A sus 25 años, está terminando su tercer álbum (ya lanzó su primer adelanto, “Solamente estás tú”) y está presentando su nuevo material, “Que me duela”, consolidada como cantautora tranquila y firme que puede acompañar a cantantes de fama o tener su propio espacio consolidado, como lo demuestra en su diálogo con LA GACETA.

- ¿Qué implica haber saltado de Puerto Madryn al plano internacional en tan poco tiempo?

- En el momento en el que decidí dedicarme a la música sabía que iba a llevar conmigo la adrenalina constante de no saber dónde me iba a llevar. Con los viajes se duplica el disfrute y es el momento en donde pongo en perspectiva lo lejos que llegué de mi casa. Recién vengo de visitar Chile por el Festival de Viña del Mar, y entendí más que nunca los transformadores que son los viajes. Moverme siempre me inspira.

- Tus canciones son principalmente baladas, ¿por qué elegiste ese género?

- Es el género que más me moviliza desde que soy chica, la primera vez que me emocioné con una canción fue escuchando a una cantautora. Creo que mi elección viene de ahí, de lo que me mueve internamente.

- ¿Qué te inspira al componer?

- Hablando de los viajes, me inspira el movimiento. Me gusta vivir la vida al extremo, aunque a veces se me desequilibre un poco, ese “actuar sin pensar” normalmente me vuelca en emociones que me desbordan, y para ordenarme, escribo canciones. Y para puntualizar un poco más, el amor, en todas sus formas.

- ¿Cuáles son tus artistas de referencia?

- Tengo muchos artistas, durante mi adolescencia mis grandes fanatismos fueron con Kany García y Abel Pintos. Cuando encaré mi carrera de cantautora tomé como gran referente a Vanesa Martín. Todo el tiempo estoy conociendo nuevos referentes, hoy me encanta nombrar a C. Tangana, Jorge Drexler, Rosalia...

- ¿Qué tenés en cuenta al escribir tus propias canciones y qué al hacerlo para otros artistas?

- En mis canciones siempre intento buscar la pureza, de buscar las canciones desde la libertad, para luego empezar a pulirlas y sentir la mayor conexión posible entre lo que estoy sintiendo y lo que luego plasmo en la letra y la melodía. En una canción para otro artista pongo directamente la cabeza. Me parece importante saber qué cuenta ese artista, ver de qué manera normalmente se comunica en sus canciones; trato de adaptarme lo maximo posible a ese “idioma”.

- Atento a tu nuevo material, ¿qué te duele y qué podemos esperar de esta producción?

- Siento que con mi último disco dejé un poco ese dolor “primitivo” que me llevó a escribir muchísimas canciones. Durante toda la vida atravesamos momentos de dolor, pero con “Que me duela” encontré el origen de muchos de esos momentos y entonces ahora puedo ir con un mayor entendimiento y con más calma por la vida. En este momento, es el amor el que me sigue moviendo a escribir canciones, pero siento que le pongo otras palabras, le doy otro lugar un poco más liviano en mi vida.

- Es tu primera visita solista a Tucumán, ¿con qué expectativa estás viniendo?

- Estoy muy emocionada porque nunca estuve en Tucumán, es tener el placer de conocer una de las provincias más importantes de nuestro país y también la oportunidad de cantarle directamente a un público que solo me escuchó mediante redes sociales, o plataformas, o tal vez nunca me escuchó. Estoy contenta y agradecida.

- Tuviste un crecimiento explosivo en pandemia, ¿cómo se vincula ese período con tu experiencia artística?

- La pandemia fue un antes y un después en la vida de todos. En mí, marcó el comienzo de algo que espere por muchos años. Fue muy movilizante y caótico sacar mis primeras canciones en ese contexto, pero a su vez me devolvió la motivación y la ilusión que me hacía falta. Me sentía muy chiquita y de pronto con ese primer lanzamiento todo empezó a cobrar mucho más sentido en mi vida. Fue el impulso para seguir escribiendo muchas más canciones. Recuerdo ese momento con mucho cariño y siento que pasó hace muchísimo tiempo.