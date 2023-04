Maju Lozano tiene dengue: cómo transita la enfermedad y qué síntomas padece

Más tarde, Teleshow se comunicó con David Kavlin, quien es reemplaza a Maju estos días de reposo. El locutor y periodista amplió detalles del cuadro que padece la conductora. “Desde el jueves pasado que ya Maju no se sentía bien, venía medio débil pero hizo el programa hasta el viernes, después durante el fin de semana no se sintió nada bien, y el lunes pidió no ir al canal”, relató el presentador.