Diego Brancatelli explotó contra el Gobierno tras la suba del dólar: "Basta de chamuyos"

No es la primera vez que el panelista se muestra preocupado por la situación económica del país. En julio de 2022, se había quejado luego de que desde el Gobierno minimizaron la suba del dólar paralelo. “La gente está harta ya. No podés mirar para un costado cuando el dólar está a 318. No podemos hacer omisión de lo que está sucediendo cuando todos te paran en la calle y te dicen de diferentes formas que esto no va para más”, manifestó en Argenzuela (C5N), reprodujo el diario Clarín.