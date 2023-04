La incapacidad para interpretar a una madre

La palabra mamá vibró a manera de esos instrumentos orientales […] que envuelven la cintura tibia de la tierra y giran sobre ella, […] Me aterra el olvido más que la muerte. Me aterra tanto olvidarte. Cómo continuaré viviendo si ya no sos nada, ni un recuerdo, ni una cara, ni un perfume, ni siquiera una voz. El viento limpia las huellas de la memoria. Hace del hombre una cosa liviana y frágil. Es una libertad vacía. Finalmente, yo tan solo quería recuperar algo, en ese momento, algo, no se qué, pero algo. Uno siempre desea recuperar el tiempo, volverlo a vivir. Una segunda oportunidad. Por qué no tomé ese rumbo, por qué no me decidí a hacerlo. ¿Cómo pude ser tan imbécil? La sabiduría llega cuando tiene que llegar. La tardanza es otro lamento. No hay lamento cuando se tiene las piernas pequeñas y las rodillas sucias de tanta zanja y pelota. Una mujer me regañaba. Alguien que ahora no tiene voz ni una cara.