Una joven subcampeona mundial de Futsal fue reconocida como “Orgullo Tucumano”

A su turno, Camila dijo: “Terminé la carrera de Educación Física y me dedico a jugar Futsal. Me reconocieron como Orgullo Tucumano, nunca me lo había imaginado y es un sueño que estoy cumpliendo. Mi idea es seguir motivando desde las más chicas a las más grandes, me costó mucho entrar y que acepten que jugaba al futsal. Los sueños a veces tardan en llegar, pero en algún momento llegan”.