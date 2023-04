Caso Garnica: “Hizo desaparecer a Daiana y no actuó solo”

“Estoy segura de que Darío hizo desaparecer a Daiana y no actuó solo. No tiene los recursos para hacer desaparecer un cuerpo y que seis años después no haya aparecido”, manifestó Eliana Garnica, hermana mayor de Daiana Garnica, la adolescente de 17 años que desapareció el 6 de mayo de 2017 en Alderetes. Además dijo que el acusado Darío Javier Suárez, “jugó sucio, planificó todo en base a la confianza que le tenía Daiana”.