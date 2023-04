Cinthia Fernández cruzó a Antonio Ríos por no usar preservativos y su respuesta sorprendió a todos

Durante su paso por el programa “Nosotros a la mañana” (El Trece), la bailarina le reprochó al artista que no usara preservativos y le consultó: “¿Por qué no te cuidás?”, a lo que Ríos respondió de forma tajante: “Nunca me gustó cuidarme. Es horrible”, y luego bromeó con el tema: “Ahora no me hace falta cuidarme”.