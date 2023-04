Se cerró el plazo para inscribir candidatos: estos son los "caciques" que agitarán la puja en el Frente de Todos

En este distrito, además, el espacio del vicegobernador aportará otras boletas, como la liderada por el ex legislador Guillermo Gassenbauer; la del ex titular de Mutualidad Provincial Daniel Deiana; la del ex jefe del bloque oficialista de la Legislatura, Ramón “Cacho” Cano; y la de Lucas Haurigot Posse, director de Prevención de las Adicciones de la Provincia.