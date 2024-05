Daniel Scioli: “A Milei le van a tener que dar el Premio Nobel de Economía”

Además de reconocer que con Milei lo unía “una relación de respeto personal”, Scioli recordó que el presidente “había sido muy elogioso” de su rol como embajador en Brasil y que “(Milei) encarnaba la expectativa de un hartazgo que había que entender sus razones. O me quedaba en Brasil poniendo palos en la rueda, tirando piedras, me quedaba en mi casa o ayudaba; entonces ¿Por qué no voy a ayudar? Tengo un alto sentido de la responsabilidad institucional”, sostuvo el ex vicepresidente de Néstor Kirchner, ahora convertido en libertario.