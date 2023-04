Manzur inauguró un polo tecnológico orientado a la inserción laboral

La escuela de los trabajadores fue creada por iniciativa del Gobierno Provincial en articulación con el Center for Workers Education de la CCNY- The City College of New York con el objetivo de impulsar la formación y capacitación profesional para y en el trabajo, desarrollando y mejorando las competencias de los trabajadores, con énfasis en la formación técnico-profesional, y en la formación docente continua, atravesadas de manera transversal por la dimensión tecnológica, científica y pedagógica.