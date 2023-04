Se conocieron nuevos detalles detrás de la misteriosa muerte de la modelo brasileña en Retiro

Según sus amigas, Emmily pudo haber sido víctima de trata

Las amigas de Emmily descreen de las declaraciones que brindó el empresario dueño del departamento. En su lugar, tienen la teoría de que Emmily “pudo haber ido engañada (a la casa de Valiente) por Juliana, porque era amiga”. “Yo al hombre no lo conocía y ella me contaba todo, pero nunca me lo mencionó”, aseguró Brenda, una de las amigas de Gomes que también declaró haber recibido una versión según la cual Mourao conseguía chicas para Valiente y otros hombres.