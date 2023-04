Qué dijo el Papa Francisco sobre el uso de Tinder y la pornografía

Qué dijo Francisco sobre Tinder

Una de las anécdotas más comentadas de la charla entre el líder de la Iglesia Católica y los jóvenes es la reacción de Francisco cuando le preguntaron por Tinder y reconoció no saber qué es eso. "Me está haciendo pasar vergüenza, me siento anticuado", bromeaba el santo padre mientras escuchaba con atención las explicaciones que los chicos le dan sobre la aplicación de citas.