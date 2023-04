Cartas de lectores: Fuenteovejuna

En medio de la campaña proselitista, como ciudadana común, debo admitir que tengo tendencia a creer en la gente, pero ya me di cuenta que no debo creer en la clase política. En 40 años de democracia, no hicieron más que deformar el pensamiento de la gente y hacerles creer que el gobierno les dará todo lo que necesiten. Lo cierto es que no se ocuparon de crear ni conseguir fuentes de trabajo genuinas. Los padres no pueden llevar con dignidad el pan a la mesa de sus hijos. Los jóvenes se han quedado sin la esperanza de un futuro que les dé seguridad en sus vidas. Se quieren ir del país. La gente soporta la enfermedad, la falta de medicinas, el desconcierto y la rabia de médicos que lo dan todo día a día, la inseguridad latente, los pueblos y pequeñas ciudades venidos abajo, cubiertos de basura, roídos por el tiempo, sin cuidado alguno. Y contrastando con lo mencionado, vemos que los políticos viven una vida hermosa, grandes casas, vehículos impecables, sin haber representado al pueblo que los ha elegido. ¡Señores políticos, tienen el poder! ¿Nunca pensaron que podrían hacernos tanto bien si quisieran?... ¿Y ahora les preocupa el descontento social? De continuar así, tal vez un día encuentren a este sumiso pueblo convertido en "Fuenteovejuna". Si no, pregúntenle a Berni.