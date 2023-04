Las aguas servidas, un problema latente en Tucumán

¿De qué manera una persona puede infectarse de una enfermedad por culpa de las aguas servidas? “La puerta de entrada no es sólo el tracto digestivo: puede ser a través de la piel, cuando se camina sobre aguas servidas, o también ocurre cuando la red cloacal no está en buenas condiciones, y tenemos aguas servidas en la vía pública”, dice Bustamante. Y no sólo por la piel: incluso las vías respiratorias, en ocasiones, pueden ser vías de contagio. “Cuando las aguas residuales se retiran dejan un polvillo, que no se van con el agua. Ese polvillo tiene microorganismos, y si se aspira tiene un potencial riesgo”, agrega.