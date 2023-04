El presidente de San Martín de Tucumán no descartó la rescisión de contratos de jugadores

“Todo aquel jugador que no haya tenido la conducta que merece San Martín de Tucumán, tendrá su consecuencia. Nosotros hicimos firmar por primera vez un código de conducta a los jugadores. (Por eso,) todo aquel que no cumpla con ello tiene un camino claro: la rescisión del contrato. Algún jugador sentirá el peso de no haber sido profesional como corresponde”.