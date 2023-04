Quiénes son hoy las personas más ricas del mundo: dos franceses ocupan el primer lugar

En el top mundial 2023 , la fortuna de Bernault se estima en U$S 211.000 millones. Elon Musk ocupa el segundo lugar, con U$S 180.000 millones, por delante de Jeff Bezos (U$S 114.000 millones), Larry Ellison, cofundador del editor del programa Oracle (U$S 107.000 millones) y el empresario Warren Buffett (U$S 106.000 millones).