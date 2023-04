Crece el reclamo de Sitas: "No podemos vivir con menos de lo que vale la Canasta Básica"

“No nos llamaron a negociar. No ingresamos a las paritarias porque Sitas no aceptaba los montos que le terminaron dando a los otros sindicatos. Establecieron $ 165.000 para el nivel que recién inicia. ¿Les parece que una persona que pone su esfuerzo y trabajo todos los días, y se arriesga en un hospital, cobre por debajo de la línea de la pobreza? No podemos admitir y soportar vivir con menos de lo que vale la Canasta Básica”, expresó Marlene Kairuz, referente de Sitas, en una entrevista con el noticiero “BUEN DÍA”.