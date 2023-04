Rugby: Universitario mostró personalidad para llevarse los puntos ante Lince

Universitario entendió que lo más conveniente era tratar de imponer su juego, dinamizando la salida de la pelota de los rucks para explotar los espacios antes de que la defensa local se reagrupara. Y ese cuarto de hora que Lince demoró en acomodarse en la cancha le costó tres tries en contra, firmados por Thiago Sbrocco, Bruno Sbrocco y Nicolás Brandán. Tener 17 puntos que remontar tan temprano -y más ante un rival como “Uni”- es un lastre psicológico para cualquiera, pero de a poco Lince fue equilibrando el juego con el empuje de su pack, hasta dar con el try por medio de Néstor Pirez. El veloz Brandán volvió a darle distancia a los visitantes cerca del final de la etapa, aunque el 22-7 no sonaba para nada indescontable.