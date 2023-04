Crónicas de Guerra: Milagro en la turba en un cruel combate

Me encaminé agazapado, hasta dónde se encontraba el comando médico, el capitán Ranieri. Durante el trayecto que me separaba de mi grupo, las balas trazadoras inglesas impiadosas trataban de arrancarme la vida con brutales zarpazos de aceradas garras. Había una pendiente pronunciada, yo caminaba, no me explico cómo no me mataron, solo creo que el manto de la Virgen Santísima, me estabas cubriendo. Llegué hasta Ranieri, me revisó y dijo: