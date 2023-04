Dimes y diretes de la política

La interna peronista en Tafí Viejo

El ex intendente de Tafí Viejo, Javier Pucharras, reiteró sus duras críticas hacia la gestión del actual jefe municipal, Javier Noguera, en un distrito donde distintos espacios peronistas se medirán en los comicios del 14 de mayo. “¿Cuáles son las prioridades que tiene hoy la Municipalidad de Tafí Viejo? Desembolsar enormes cantidades de dinero en propaganda política para intentar darle continuidad a un modelo de atraso; de abandono; que no pone primero el bienestar de los taficeños, si no el sostener la administración de una ‘Pyme familiar’”, arremetió el ex legislador, en alusión a la postulación de Alejandra Rodríguez, esposa de Noguera. Y aseguró que “la actual gestión gasta en publicidad política casi $33 millones por mes, en un solo medio”. “¿Saben cuántas patrullas se pueden comprar con ese dinero? Cinco camionetas 0 km de las mismas características de las que compré durante mi gestión. ¿Cuántas cámaras de monitoreo se podrían comprar para reflotar el sistema de seguridad que hoy está destruido?”, comparó Pucharras.