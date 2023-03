Jey Mammón con Jorge Rial: "Tengo que negar rotundamente esta atrocidad", dijo sobre la denuncia de Benvenuto

Un testigo clave para el acusado

Benvenuto denunció que había sido "entregado" por un tercer hombre al exconductor de "La Peña del Morfi". Pero, según la versión de Juan Martín Rago (su nombre original), Benvenuto había asistido por voluntad propia a la fiesta en la que se conocieron. Lo había hecho, según Mammón, junto a una pareja de amigos en común que tendrían entre 22 y 23 años en ese momento. "Ese chico que vino con él me mandó un mensaje hace dos días (...) y me dijo 'no puedo creer lo que te está haciendo (Lucas)'".