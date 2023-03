Fuerte cruce entre Meta Tucumán y Daniel Deiana por pintadas proselitistas

La respuesta de Daniel Deiana

Tras la denuncia, el legislador le respondió al grupo y negó rotundamente que su espacio haya mandado a pintar el monumento. “Seguramente son personajes que con mala intención pusieron el apellido ex profeso para generar estas reacciones atribuyéndonos lo que nunca haríamos. No me van a detener acciones burdas de lo peor de la política a los cuales están siendo funcionales gente inocente como ustedes”.