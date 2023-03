Cartas de lectores: pintadas

Pasadas las últimas elecciones legislativas, que de por sí ocasionan un tremendo gasto para los ciudadanos, me atrevo a solicitar a los responsables directos de las pintadas con leyendas políticas encabezadas por el Sr. Manzur, el Sr. Jaldo y de todos los que los secundan, quienes son los que dominan la escena en la mayoría de los casos, a que borren y/o hagan limpiar inmediatamente sus pancartas en cuanto espacio público existe (puentes, túneles, edificios públicos, paredes de piedra camino a los cerros, etc. etc.), ya que lo único que provocan es mayor caos a la ya deteriorada imagen de nuestra ciudad, y que lo hagan con dineros propios. Así darán el ejemplo para los ciudadanos y empezarán a defender Tucumán como lo promovieron buscando votos.