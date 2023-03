Son siete las maniobras de cobro irregular de multas en la Municipalidad

Cuando la maniobra fue descubierta, Claudio Viña, secretario de Ingresos Municipales ordenó que se realice una auditoría. Así se descubrió que la misma irregularidad se había cometido en otros cuatro casos, lo que arrojaba un faltante de $ 760.000 en las arcas municipales. Pero como la investigación continuó y llegó hasta febrero descubrieron dos hechos similares, aunque por menos dinero. La primera fue una multa por $ 2.000, y la siguiente una por $ 15.000. La tercera ya sí fue por $ 170.000. Viña estimó que en las dos primeras “se probó a que la maniobra no fuera descubierta y luego ya se saltó a montos mayores”. “El Tribunal recauda entre 20 y 30 millones de pesos por mes. Se debe haber pensado que como los primeros montos no eran tan significativos nadie se iba a dar cuenta”, analizó el funcionario. Viña volvió a destacar que no hay ningún indicio que involucre a funcionarios o empleados del Tribunal de Faltas en las maniobras y que fueron ellos mismos los que descubrieron lo que sucedía.