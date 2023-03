El fortísimo cruce entre Cristina Pérez y Juan Grabois en una entrevista: “Usted es una basura, xenófoba y racista”

“Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que quieren todos para ustedes. Ustedes tienen todos para ustedes, no quieren nada para los demás. No quieren que los humildes tengan nada y, francamente, señora Pérez, usted es una basura de persona y me llena de orgullo que gente como usted, gente como Macri, gente como Bullrich y gente como Larreta, me persigan, me difamen, digan que llevo gente de La Matanza. Es una caricia a mi alma que la gente más horrorosa de este país, lo fascistas de este país, los xenófobos de este país, como usted, que no quieren nada para los demás”, contestó, ya visiblemente molesto.