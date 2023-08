Cristina Pérez habló de su futuro laboral en caso de que su pareja gane las elecciones: qué dijo

Durante su pase radial con Baby Etchecopar, la periodista tucumana aseguró que está viviendo una situación que “nunca me imaginé que me podía tocar, pero todavía no pasó nada, estamos en una transición. Lo que ocurre es que tanto el canal como yo estamos convencidos de una cosa: que hay que hacer siempre lo correcto y lo mejor para un producto creíble como es Telefe Noticias. Y en el canal tenemos nuestras reglas de lo que se llama compliance; es decir, cuando se produce eventualmente un choque de intereses”.